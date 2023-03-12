Гудкова (Масленникова) Надежда Акимовна
Место рожденияг. Белев Тульской области
Дата рождения10.08.1885
Дата смерти12.10.1970
ПолЖенский
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
10.08.1885
г. Белев Тульской области
В свидетельстве о смерти, месторождение стоит г. Тула.
Бракосочетание
11.02.1920
Муж: Гудков Иван Павлович
г. Тула, Барышовский переулок, д.36
Рождение ребёнка
06.06.1921
Сын: Гудков Юрий Иванович
Отец ребёнка: Гудков Иван Павлович
г. Тула Зареченский район
Дату рождения при получении паспорта дед изменил на 24 мая 1920 г. (бабуля сказала, чтоб на работу раньше взяли).
Смерть
12.10.1970
г. Белев Тульской области
Похоронена на Троицком кладбище в г.Белеве. Никто не приехал на ее похороны, ни сын, ни невесткой, ни внучки. Жаль, она этого не заслужила.