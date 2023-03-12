Гудкова (Масленникова) Надежда Акимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гудкова (Масленникова) Надежда Акимовна

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Место рождения

г. Белев Тульской области

Дата рождения

10.08.1885

Дата смерти

12.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1885

Отец: Масленников Аким Михайлович

Мать: Масленникова Матрена Михайловна

г. Белев Тульской области
В свидетельстве о смерти, месторождение стоит г. Тула.
Бракосочетание
11.02.1920

Муж: Гудков Иван Павлович

г. Тула, Барышовский переулок, д.36
Рождение ребёнка
06.06.1921

Сын: Гудков Юрий Иванович

Отец ребёнка: Гудков Иван Павлович

г. Тула Зареченский район
Дату рождения при получении паспорта дед изменил на 24 мая 1920 г. (бабуля сказала, чтоб на работу раньше взяли).
Смерть
12.10.1970
г. Белев Тульской области
Похоронена на Троицком кладбище в г.Белеве. Никто не приехал на ее похороны, ни сын, ни невесткой, ни внучки. Жаль, она этого не заслужила.
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