Богданова (Кодакова) Фекла Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Богданова (Кодакова) Фекла Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
22.10.1908 ст.

Муж: Богданов Тимофей Афанасьевич

Ему - 20 лет. Невесте - 19 лет. Оба - первым браком. Невеста - казачья дочь. Поручители: Богданов Игнатий Афанасьевич (брат) Богданов Иван Митрофанович Федоров Фома Никитич, казак Михин Филипп Инф. и... Показать все
Смерть
Неизвестно
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