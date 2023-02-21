Богданова (Кодакова) Фекла Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
22.10.1908 ст.
Ему - 20 лет. Невесте - 19 лет. Оба - первым браком. Невеста - казачья дочь. Поручители: Богданов Игнатий Афанасьевич (брат) Богданов Иван Митрофанович Федоров Фома Никитич, казак Михин Филипп Инф. и... Показать все
Смерть
Неизвестно