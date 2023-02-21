Каменев Георгий Никифорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каменев Георгий Никифорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.03.1904 ст.

Сын: Каменев Федор Георгиевич

Мать ребёнка: Каменева Татьяна Федотовна

Запись о рождении и крещении сделана в городе Феодосия Таврической губернии.
Место жительства
1904 ст.
Белогорск, Белогорский муниципальный район, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Каменева Татьяна Федотовна

Смерть
Неизвестно
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