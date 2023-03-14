Борынина (Курилкина) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Курилкин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борынина Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Борынин Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Борынина Анастасия Григорьевна
Отец ребёнка: Борынин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Борынин Григорий
Смерть
Неизвестно