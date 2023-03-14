Борынина (Курилкина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Борынина (Курилкина) Наталья Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

С
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Курилкин Сергей

Мать: Курилкина Ольга Прохоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борынина Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Борынин Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Борынина Анастасия Григорьевна

Отец ребёнка: Борынин Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борынин Григорий

Смерть
Неизвестно
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