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Безкурников Федор Никифоров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1883

Сын: Безкурников Иван Федорович

Мать ребёнка: Безкурникова Екатерина Федотова

Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-7P9N?i=260 Родители: Деревни Безкурниковой крестьянинФедор Никифоров Безкурников и законная жена его Екатерина Федотова
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Безкурникова Екатерина Федотова

Смерть
Неизвестно
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