Безкурников Федор Никифоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
27.03.1883
Сын: Безкурников Иван Федорович
Мать ребёнка: Безкурникова Екатерина Федотова
Безкурниково, Тульский уезд, Тульская губерния
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QSQ-G96D-7P9N?i=260 Родители: Деревни Безкурниковой крестьянинФедор Никифоров Безкурников и законная жена его Екатерина Федотова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно