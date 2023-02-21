Березань Акулина Емельяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смерти1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1919
Сын: Березань Василий Григорьевич
Отец ребёнка: Березань Григорий
из Казахстана всей семьей в 1930 году уехали в челябинскую область станция Гумбейка
Рождение ребёнка
30.10.1923
Дочь: Березань Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Березань Григорий
перрехала в 1930 году в Гумбейку
Рождение ребёнка
1928
Дочь: Березань Ольга Григорьевна
Отец ребёнка: Березань Григорий
Рождение ребёнка
30.07.1930
Сын: Березань Петр Григорьевич
Отец ребёнка: Березань Григорий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Березань Иван Григорьевич
Отец ребёнка: Березань Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Березань Григорий
Смерть
1959