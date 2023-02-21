Березань Акулина Емельяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБерезань Акулина Емельяновна

Березань Акулина Емельяновна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

1959

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1919

Сын: Березань Василий Григорьевич

Отец ребёнка: Березань Григорий

Золотоноша, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
из Казахстана всей семьей в 1930 году уехали в челябинскую область станция Гумбейка
Рождение ребёнка
30.10.1923

Дочь: Березань Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Березань Григорий

Золотоноша, район имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанская область
перрехала в 1930 году в Гумбейку
Рождение ребёнка
1928

Дочь: Березань Ольга Григорьевна

Отец ребёнка: Березань Григорий

Рождение ребёнка
30.07.1930

Сын: Березань Петр Григорьевич

Отец ребёнка: Березань Григорий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Березань Иван Григорьевич

Отец ребёнка: Березань Григорий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Березань Григорий

Смерть
1959
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close