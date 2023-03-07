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Стародумов Василий Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1775

Дата смерти

23.01.1828 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775

Отец: Стародумов Федор Калинин

Мать: Стародумова Ксения (Оксинья) (Нестерова)

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев

Мать ребёнка: Стародумова Домника Федорова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Стародумов Моисей Васильев

Мать ребёнка: Стародумова Домника Федорова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1815

Дочь: Фекла Васильева

Мать ребёнка: Стародумова Домника Федорова

Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Домника Федорова

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
23.01.1828 ст.
Варашевская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Причина смерти: натурально
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