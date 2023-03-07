Стародумов Василий Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1775
Дата смерти23.01.1828 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1775
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Стародумов Симеон (Андрей) Васильев
Мать ребёнка: Стародумова Домника Федорова
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Стародумов Моисей Васильев
Мать ребёнка: Стародумова Домника Федорова
Рождение ребёнка
Около 1815
Дочь: Фекла Васильева
Мать ребёнка: Стародумова Домника Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
23.01.1828 ст.
Причина смерти: натурально