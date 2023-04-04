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Васюков Юрий Александрович
Васюков Юрий Александрович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.01.?
Пол
Мужской
Отец
Васюков Александр Федорович
Мать
Васюкова (Гусева) Татьяна Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
ПТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.?
Отец:
Васюков Александр Федорович
Мать:
Васюкова Татьяна Ивановна
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