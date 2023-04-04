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Васюков Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.01.?

Пол

Мужской

Добавил:

ПТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.01.?

Отец: Васюков Александр Федорович

Мать: Васюкова Татьяна Ивановна

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