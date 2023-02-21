Купреева Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Купреева Светлана Борисовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1968

Отец: Надуев Борис Романович

Мать: Надуева Надежда Андреевна

Рождение ребёнка
04.11.1987

Дочь: Рябченкова Надежда Георгиевна

Отец ребёнка: Купреев Георгий Анатольевич

Рождение ребёнка
26.08.1990

Сын: Купреев Александр Георгиевич

Отец ребёнка: Купреев Георгий Анатольевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Отец ребёнка: Купреев Георгий Анатольевич

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