Купреева Светлана Борисовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1968
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1968
Отец: Надуев Борис Романович
Рождение ребёнка
04.11.1987
Дочь: Рябченкова Надежда Георгиевна
Отец ребёнка: Купреев Георгий Анатольевич
Рождение ребёнка
26.08.1990
Сын: Купреев Александр Георгиевич
Отец ребёнка: Купреев Георгий Анатольевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Купреев Георгий Анатольевич