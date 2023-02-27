Птащенко Ульяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Птащенко Ульяна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Птащенко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Птащенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Птащенко Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Птащенко Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Птащенко Мария Васильевна

Отец ребёнка: Птащенко Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Птащенко Василий

Смерть
Неизвестно
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