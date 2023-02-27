Птащенко Ульяна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Птащенко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Птащенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Птащенко Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Птащенко Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Птащенко Мария Васильевна
Отец ребёнка: Птащенко Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Птащенко Василий
Смерть
Неизвестно