Борзенкова Дарья Сергеевна
Место рожденияОрловская губерния Ливенский уезд д. Дубравская
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1828
Сын: Борзенков Петр Васильевич
Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Борзенкова Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Борзенко Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович
Рождение ребёнка
1835
Сын: Борзенков Прокопий Васильевич
Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович
Рождение ребёнка
1843
Сын: Борзенков Алексей Васильневич
Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Борзенкова Наталья Васильевна
Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович
Рождение ребёнка
1847
Сын: Борзенков Ионанн Васильевич
Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович
Смерть
Неизвестно