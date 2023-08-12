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Борзенкова Дарья Сергеевна

Место рождения

Орловская губерния Ливенский уезд д. Дубравская

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1828

Сын: Борзенков Петр Васильевич

Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Борзенкова Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Борзенко Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович

Рождение ребёнка
1835

Сын: Борзенков Прокопий Васильевич

Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович

Рождение ребёнка
1843

Сын: Борзенков Алексей Васильневич

Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Борзенкова Наталья Васильевна

Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Борзенков Ионанн Васильевич

Отец ребёнка: Борзенков Василий Егорович

Смерть
Неизвестно

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