Усков Петр Прокопиевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение ребёнка
01.10.1892
Сын: Усков Яков Петрович
Мать ребёнка: Ускова Наталья Михайлова
деревня Грибаново, Владимирской губернии
Деревни Грибаново крестьянин Петр Прокопиев Усков и его законная жена Наталья Михайлова оба православного вероисповедания. Восприемники: той же деревни бессрочно-отпускной солдат Иван Яковлев Косолапо... Показать все
Смерть
Неизвестно