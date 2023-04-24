Ефремова (Назарова) Оксана Валентиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефремова (Назарова) Оксана Валентиновна

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Место рождения

Тюлюк, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

18.02.1976

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Тюлюк, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
06.08.2005

Дочь: Ефремова Анна Андреевна

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Викторович

Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Рождение ребёнка
21.05.2008

Дочь: Ефремова Таисия Андреевна

Отец ребёнка: Ефремов Андрей Викторович

Трехгорный, Трехгорный, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Андрей Викторович

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