Ефремова (Назарова) Оксана Валентиновна
Место рождения
Дата рождения18.02.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.08.2005
Дочь: Ефремова Анна Андреевна
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Викторович
Рождение ребёнка
21.05.2008
Дочь: Ефремова Таисия Андреевна
Отец ребёнка: Ефремов Андрей Викторович
Бракосочетание
Неизвестно