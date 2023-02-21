Каргина (Симдянкина) Валентина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина (Симдянкина) Валентина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Симдянкин Иван Кузьмич

Мать: Смдянкина Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
21.01.1989

Сын: Каргин Дмитрий Владимирович

Отец ребёнка: Каргин Владимир Иванович

Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Каргин Андрей Владимирович

Отец ребёнка: Каргин Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Каргин Владимир Иванович

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