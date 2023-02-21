Каргина (Симдянкина) Валентина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.01.1989
Сын: Каргин Дмитрий Владимирович
Отец ребёнка: Каргин Владимир Иванович
Морга, Дубенский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Каргин Андрей Владимирович
Отец ребёнка: Каргин Владимир Иванович
Бракосочетание
Неизвестно