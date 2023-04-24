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Ламанский Владимир Иванович

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Место рождения

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

26.06.1833

Дата смерти

19.11.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Ламаниха, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Около 1869

Жена: Ламанская Александра Ивановна

Супруг(-а): Александра Ивановна Ламанская (Халютина), Шрупп
Рождение ребёнка
1874

Сын: Ламанский Владимир Владимирович

Мать ребёнка: Ламанская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
11.01.1875

Дочь: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна

Мать ребёнка: Ламанская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Анастасия Владимировна

Мать ребёнка: Ламанская Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ламанский Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Ламанская Александра Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
историк, академик
Смерть
19.11.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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