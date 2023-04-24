Ламанский Владимир Иванович
Место рождения
Дата рождения26.06.1833
Дата смерти19.11.1914
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1869
Супруг(-а): Александра Ивановна Ламанская (Халютина), Шрупп
Рождение ребёнка
1874
Сын: Ламанский Владимир Владимирович
Мать ребёнка: Ламанская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
11.01.1875
Дочь: Семёнова-Тян-Шанская Вера Владимировна
Мать ребёнка: Ламанская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Анастасия Владимировна
Мать ребёнка: Ламанская Александра Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ламанский Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Ламанская Александра Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
историк, академик
Смерть
19.11.1914
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния