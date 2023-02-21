Воронова Прасковья Дементьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронова Прасковья Дементьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.07.1871 ст.

Сын: Воронов Илья Николаевич

Отец ребёнка: Воронов Николай Стефанович (Степанович)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
19.05.1872 ст.

Сын: Воронов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Воронов Николай Стефанович (Степанович)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.04.1874 ст.

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Воронов Николай Стефанович (Степанович)

Ельниковская, Пермский уезд, Пермская губерния
Рождение ребёнка
10.02.1881 ст.

Сын: Воронов Алексей Николаевич

Отец ребёнка: Воронов Николай Стефанович (Степанович)

Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воронов Николай Стефанович (Степанович)

Смерть
Неизвестно
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