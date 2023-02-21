Воронова Прасковья Дементьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.07.1871 ст.
Отец ребёнка: Воронов Николай Стефанович (Степанович)
Рождение ребёнка
19.05.1872 ст.
Отец ребёнка: Воронов Николай Стефанович (Степанович)
Рождение ребёнка
02.04.1874 ст.
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Воронов Николай Стефанович (Степанович)
Рождение ребёнка
10.02.1881 ст.
Сын: Воронов Алексей Николаевич
Отец ребёнка: Воронов Николай Стефанович (Степанович)
Ельник, Пермский уезд, Пермская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно