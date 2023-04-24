Майшутович Мустафа Хасеневич
Место рождения
Дата рождения1926
Дата смерти11.06.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926
Рождение ребёнка
1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майшутович Таисия
Рождение ребёнка
1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Майшутович Таисия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Майшутович Таисия
Смерть
11.06.1991
п. Шершни