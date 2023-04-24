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Майшутович Мустафа Хасеневич

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Место рождения

Поставы, Поставский район, Витебская область

Дата рождения

1926

Дата смерти

11.06.1991

Пол

Мужской

Отец

1895 г.р.

Мать

1899 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мейшутович Хасень Мустафович

Мать: Мейшутович Айша Сулеймановна

Поставы, Поставский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майшутович Таисия

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Майшутович Таисия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Майшутович Таисия

Смерть
11.06.1991
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
п. Шершни
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