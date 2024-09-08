Голодкова (Васенина) Нина Семёновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Васенин Семен Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.09.1980
Сын: Васенин Василий Васильевич
Отец ребёнка: Василий
Рождение ребёнка
06.02.1983
Сын: Голодков Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Голодков Сергей Степанович
Рождение ребёнка
02.12.1985
Дочь: (Голодкова) Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Голодков Сергей Степанович