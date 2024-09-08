Голодкова (Васенина) Нина Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голодкова (Васенина) Нина Семёновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Васенин Семен Иванович

Мать: Васенина (Фролова) Варвара

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голодков Сергей Степанович

Рождение ребёнка
15.09.1980

Сын: Васенин Василий Васильевич

Отец ребёнка: Василий

Рождение ребёнка
06.02.1983

Сын: Голодков Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Голодков Сергей Степанович

Рождение ребёнка
02.12.1985

Дочь: (Голодкова) Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Голодков Сергей Степанович

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