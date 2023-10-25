Субочева Анна Митрофановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субочева Анна Митрофановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.10.1896

Сын: Субочев Назар Григорьевич

Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович

Рождение ребёнка
1903

Сын: Субочев Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович

Курская область
Рождение ребёнка
1909

Сын: Субочев Влас Григорьевич

Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович

Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рязанова Александра Григорьевна

Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович

Кедровка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анисья Григорьевна

Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Григорьевна

Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович

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