Субочева Анна Митрофановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
27.10.1896
Сын: Субочев Назар Григорьевич
Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович
Рождение ребёнка
1903
Сын: Субочев Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович
Курская область
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович
Чёрная Курья, Мамонтовский муниципальный район, Алтайский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рязанова Александра Григорьевна
Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович
Кедровка, Бакчарский муниципальный район, Томская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анисья Григорьевна
Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Григорьевна
Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Субочев Григорий Назарович