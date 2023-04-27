Lamont John — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Lamont John

Место рождения

Loch Awe

Дата рождения

Около 1296

Дата смерти

1353

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1296

Отец: не указан

Мать: не указана

Loch Awe
Рождение ребёнка
1318

Дочь: Lamont Isabella

Мать ребёнка: Campbell Joan

Lochow, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
3rd Chief of Clan Lamont
Смерть
1353
Kilfinan, Scotland
Похороны
Неизвестно
Toward Cowal, Argyll, Scotland
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