Lamont John
Место рожденияLoch Awe
Дата рожденияОколо 1296
Дата смерти1353
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1296
Отец: не указан
Мать: не указана
Loch Awe
Рождение ребёнка
1318
Дочь: Lamont Isabella
Мать ребёнка: Campbell Joan
Lochow, Scotland
Работа или профессия
Неизвестно
3rd Chief of Clan Lamont
Смерть
1353
Kilfinan, Scotland
Похороны
Неизвестно
Toward Cowal, Argyll, Scotland