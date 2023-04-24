Екатерина Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Матвеевна

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Место рождения

Домодедово, Домодедово, Московская область

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1715 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Афанасий Захарович

Отец ребёнка: Захар Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1744

Сын: Сопрон Захарович

Отец ребёнка: Захар Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
1750

Дочь: Васса Захаровна

Отец ребёнка: Захар Михайлович

Домодедово, Домодедово, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Домодедово, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Захар Михайлович

Смерть
Неизвестно
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