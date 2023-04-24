Екатерина Матвеевна
Место рождения
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Афанасий Захарович
Отец ребёнка: Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1744
Сын: Сопрон Захарович
Отец ребёнка: Захар Михайлович
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Васса Захаровна
Отец ребёнка: Захар Михайлович
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Захар Михайлович
Смерть
Неизвестно