Литвинова (Вострикова) Зинаида Тимофеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Литвинова (Вострикова) Зинаида Тимофеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

06.01.1982

Пол

Женский

Отец

Около 1909 г.р.

Мать

1911 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
1963 г.р.

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Востриков Тимофей Васильевич

Мать: Вострикова Марфа Антоновна

Рождение ребёнка
15.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Литвинов Василий

Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.06.1963

Дочь: Рельянова Надежда Васильевна

Отец ребёнка: Литвинов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Литвинов Василий

Смерть
06.01.1982
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