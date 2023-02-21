Литвинова (Вострикова) Зинаида Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти06.01.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Литвинов Василий
Верхняя Матренка, Добринский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
07.06.1963
Дочь: Рельянова Надежда Васильевна
Отец ребёнка: Литвинов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Литвинов Василий
Смерть
06.01.1982