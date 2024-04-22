Вьялкин Федор Васильевич
Место рождения
Дата рождения1848
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848
Отец: Вьялкин Василий Степанович
Мать: Вьялкина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
13.09.1871
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
04.08.1874
Дочь: Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
10.08.1878
Сын: Вьялкин Александр Федорович
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Вьялкина Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вьялкина Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно