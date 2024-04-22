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Вьялкин Федор Васильевич

Место рождения

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область

Дата рождения

1848

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1848

Отец: Вьялкин Василий Степанович

Мать: Вьялкина Анна Ивановна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
13.09.1871

Сын: Вьялкин Иван Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
04.08.1874

Дочь: Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
10.08.1878

Сын: Вьялкин Александр Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Вьялкин Петр Федорович

Мать ребёнка: Вьялкина Анна Васильевна

Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вьялкина Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Кузнецовская, Коношский муниципальный район, Архангельская область
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