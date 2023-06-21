(Юферева) Дарья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Юферева) Дарья Григорьевна

(Юферева) Дарья Григорьевна

Место рождения

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия

Дата рождения

1905

Дата смерти

11.09.1908

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Юферев Григорий Афанасьевич

Мать: Юферева Александра Федосеевна (Афанасьевна)

д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Смерть
11.09.1908
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Причина смерти: От поноса | д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Россия