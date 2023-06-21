(Юферева) Дарья Григорьевна
Место рожденияд. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Дата рождения1905
Дата смерти11.09.1908
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Смерть
11.09.1908
д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Малоустинское общество, Россия
Причина смерти: От поноса | д. Загарские, Вятская губерния, Яранского уезда, Шарангская волость, Россия