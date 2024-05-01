Евдокименко (Скрипалева) Наталья Федоровна 1907 — найти родственников по фамилии на Familio
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Евдокименко (Скрипалева) Наталья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Не указана

Муж

1905 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности
1936 г.р.
1940 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Скрипалев Федор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Иванова (Евдокименко) Влентина Лукинична

Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евдокименко Лука Трифонович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Евдокименко Леонид Лукич

Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович

Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Кировский р-н, с. Самсоновка
Рождение ребёнка
1934

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович

Рождение ребёнка
1936

Сын: Евдокименко Виктор Лукич

Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович

Рождение ребёнка
1940

Сын: Евдокименко Александр Лукич

Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович

Смерть
1978

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