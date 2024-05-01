Евдокименко (Скрипалева) Наталья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1978
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Скрипалев Федор
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Иванова (Евдокименко) Влентина Лукинична
Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович
Казахская ССР, Восточно-Казахстанская обл., Кировский р-н, с. Самсоновка
Рождение ребёнка
1934
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович
Рождение ребёнка
1936
Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович
Рождение ребёнка
1940
Сын: Евдокименко Александр Лукич
Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Евдокименко Лука Трифонович
Смерть
1978