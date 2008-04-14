Смирнова (Вершинина) Лидия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова (Вершинина) Лидия Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.08.1938

Дата смерти

14.04.2008

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1938

Отец: Вершинин Александр Федорович

Мать: Вершинина Анастасия Алексеевна

Рождение ребёнка
20.02.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
14.04.2008
Любим, Любимский муниципальный район, Ярославская область
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