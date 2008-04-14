Смирнова (Вершинина) Лидия Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.08.1938
Дата смерти14.04.2008
ПолЖенский
Отец
Муж
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Дети
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- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1938
Рождение ребёнка
20.02.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
14.04.2008