Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
До 1882
Сын: Никифоров Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Куприянович
Рождение ребёнка
1892
Сын: Никифоров Андрей Афанасьевич
Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Куприянович
Рождение ребёнка
02.07.1896
Дочь: (Никифорова) Марфа Афанасьевна
Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Куприянович
Смерть
После 1896