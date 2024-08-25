Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никифорова Александра (Ii Жена) (Ii Жена) Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1896

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никифоров Афанасий Куприянович

Рождение ребёнка
До 1882

Сын: Никифоров Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Куприянович

Рождение ребёнка
1892

Сын: Никифоров Андрей Афанасьевич

Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Куприянович

Рождение ребёнка
02.07.1896

Дочь: (Никифорова) Марфа Афанасьевна

Отец ребёнка: Никифоров Афанасий Куприянович

Смерть
После 1896

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