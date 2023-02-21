Семенюк Кондратий известно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1903 ст.
Дочь: Данилюк Мария Кондратьевна
Мать ребёнка: не указана
д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно