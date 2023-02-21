Семенюк Кондратий известно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семенюк Кондратий известно

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

MB
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1903 ст.

Дочь: Данилюк Мария Кондратьевна

Мать ребёнка: не указана

д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
д. Мефедовичи, Городецкая волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Смерть
Неизвестно
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