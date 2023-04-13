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Андреев Борис Васильевич
Андреев Борис Васильевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1922
Дата смерти
1979
Пол
Мужской
Отец
Андреев Василий Николаевич
Мать
Андреева (Селиванова) Любовь Ивановна
Дети
Не указаны
Добавил:
EN
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
Отец:
Андреев Василий Николаевич
Мать:
Андреева Любовь Ивановна
Смерть
1979
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