Вилянт Виктор Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилянт Виктор Владимирович

Место рождения

Беларусь

Дата рождения

1932

Дата смерти

06.10.2015

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Вилянт Владимир

Мать: не указана

Беларусь
Рождение ребёнка
27.10.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
06.10.2015
Крым Евпатория
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