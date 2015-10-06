Вилянт Виктор Владимирович
Место рожденияБеларусь
Дата рождения1932
Дата смерти06.10.2015
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Вилянт Владимир
Беларусь
Рождение ребёнка
27.10.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Нижний Тагил
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
06.10.2015
Крым Евпатория