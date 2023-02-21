Тимофеев Анатолий Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1937
Отец: Тимофеев Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Алла
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Тимофеева Алла
Смерть
Неизвестно