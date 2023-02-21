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Лилия
Лилия
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1964
Пол
Женский
Отец
Газмутинов Ясир
Мать
Фарида
1936 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛХ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1964
Отец:
Газмутинов Ясир
Мать:
Фарида
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