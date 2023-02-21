Рощина Пелагея Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.06.1908 ст.
Отец ребёнка: Рощин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
05.06.1910 ст.
Дочь: Рощина Агриппина Михайловна
Отец ребёнка: Рощин Михаил Трофимович
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.
Дочь: Рощина Варвара Михайловна
Отец ребёнка: Рощин Михаил Трофимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно