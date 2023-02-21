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Рощина Пелагея Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.06.1908 ст.

Сын: Рощин Иван Михайлович

Отец ребёнка: Рощин Михаил Трофимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
05.06.1910 ст.

Дочь: Рощина Агриппина Михайловна

Отец ребёнка: Рощин Михаил Трофимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Рождение ребёнка
02.12.1913 ст.

Дочь: Рощина Варвара Михайловна

Отец ребёнка: Рощин Михаил Трофимович

Глотаево, Домодедово, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рощин Михаил Трофимович

Смерть
Неизвестно
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