Стряпухина Соломония Дмитриевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Отец ребёнка: Стряпухин Павел Иванович
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Стряпухина Ольга Павловна
Отец ребёнка: Стряпухин Павел Иванович
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.
Дочь: Стряпухина Александра Павловна
Отец ребёнка: Стряпухин Павел Иванович
Рождение ребёнка
31.03.1906 ст.
Дочь: Стряпухина Анна Павловна
Отец ребёнка: Стряпухин Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно