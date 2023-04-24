Стряпухина Соломония Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стряпухина Соломония Дмитриевна

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Место рождения

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1899

Сын: Стряпухин Тихон Павлович

Отец ребёнка: Стряпухин Павел Иванович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Стряпухина Ольга Павловна

Отец ребёнка: Стряпухин Павел Иванович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
06.04.1902 ст.

Дочь: Стряпухина Александра Павловна

Отец ребёнка: Стряпухин Павел Иванович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.03.1906 ст.

Дочь: Стряпухина Анна Павловна

Отец ребёнка: Стряпухин Павел Иванович

Есюково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стряпухин Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
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