Фекла Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1856 и 19.05.1858
Муж: Михаил Родионович
Место жительства
После 1858
Работа или профессия
После 1858
Крестьянка
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Цветкова Прасковья Михайловна
Отец ребёнка: Михаил Родионович
Смерть
После 1877