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Фекла Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1877

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1839 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1856 и 19.05.1858

Муж: Михаил Родионович

Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Место жительства
После 1858
Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Работа или профессия
После 1858
Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Крестьянка
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Цветкова Прасковья Михайловна

Отец ребёнка: Михаил Родионович

Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
Смерть
После 1877
Ловыгино, Сокольский, Нижегородская область
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