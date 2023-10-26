Прасолова Анисья Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова Анисья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Алексей

Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Степан

Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прасолов Николай

Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Муранец (Прасолова) Любовь

Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Николай Савельевич

Рождение ребёнка
1896

Дочь: (Прасолова) Александра Николаевна

Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич

Смерть
Неизвестно

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