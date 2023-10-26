Прасолова Анисья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Алексей
Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Степан
Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прасолов Николай
Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Муранец (Прасолова) Любовь
Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1896
Дочь: (Прасолова) Александра Николаевна
Отец ребёнка: Прасолов Николай Савельевич
Смерть
Неизвестно