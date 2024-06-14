Малярова Юлия Васильевна 19.05.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Малярова Юлия Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Замякин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
04.09.2014

Сын: Замякин Богдан Евгеньевич

Отец ребёнка: Замякин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
09.12.2016

Сын: Замякин Родион Евгеньевич

Отец ребёнка: Замякин Евгений Александрович

Рождение ребёнка
06.01.2020

Дочь: Замякина Дарина Евгеньевна

Отец ребёнка: Замякин Евгений Александрович

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