Малярова Юлия Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.09.2014
Сын: Замякин Богдан Евгеньевич
Отец ребёнка: Замякин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
09.12.2016
Сын: Замякин Родион Евгеньевич
Отец ребёнка: Замякин Евгений Александрович
Рождение ребёнка
06.01.2020
Дочь: Замякина Дарина Евгеньевна
Отец ребёнка: Замякин Евгений Александрович