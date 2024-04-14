Котова (Купцова) Прасковья Симоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова (Купцова) Прасковья Симоновна

Место рождения

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Купцов Симон Иванович

Мать: не указана

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Сергей Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Сергей Яковлевич

Рождение ребёнка
1841

Сын: Котов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Котов Сергей Яковлевич

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1844

Сын: Котов Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Котов Сергей Яковлевич

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
26.09.1849 ст.

Сын: Котов Григорий Сергеевич

Отец ребёнка: Котов Сергей Яковлевич

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Гришкина (Котова) Анна Сергеевна

Отец ребёнка: Котов Сергей Яковлевич

Кукеряги, Олонецкий уезд, Олонецкая губерния
Смерть
Неизвестно

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