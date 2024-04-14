Котова (Купцова) Прасковья Симоновна
Место рождения
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Купцов Симон Иванович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1841
Сын: Котов Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Котов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1844
Отец ребёнка: Котов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
26.09.1849 ст.
Отец ребёнка: Котов Сергей Яковлевич
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Гришкина (Котова) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Котов Сергей Яковлевич
Смерть
Неизвестно