Цой Ксения Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.04.1942
Дата смерти13.04.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1942
Отец: Цой Дюнгуги
Мать: Ан Тамара
Рождение ребёнка
12.05.1960
Дочь: Цой Майя Чан-Суновна
Отец ребёнка: Нам Чан-Сон
Рождение ребёнка
12.10.1962
Отец ребёнка: Нам Чан-Сон
Рождение ребёнка
08.02.1965
Отец ребёнка: Нам Чан-Сон
Рождение ребёнка
08.06.1970
Отец ребёнка: Нам Чан-Сон
Смерть
13.04.2007