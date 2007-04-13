Цой Ксения Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЦой Ксения Ильинична

Цой Ксения Ильинична

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.04.1942

Дата смерти

13.04.2007

Пол

Женский

Добавил:

ТН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1942

Отец: Цой Дюнгуги

Мать: Ан Тамара

Рождение ребёнка
12.05.1960

Дочь: Цой Майя Чан-Суновна

Отец ребёнка: Нам Чан-Сон

Рождение ребёнка
12.10.1962

Сын: Нам Сергей Чан-Сунович

Отец ребёнка: Нам Чан-Сон

Рождение ребёнка
08.02.1965

Сын: Нам Вячеслав Чан-Сунович

Отец ребёнка: Нам Чан-Сон

Рождение ребёнка
08.06.1970

Сын: Нам Семен Чан-Сунович

Отец ребёнка: Нам Чан-Сон

Смерть
13.04.2007