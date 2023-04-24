Иванова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иванова Евдокия

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Место рождения

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Иванов Ефрем Парамонович

Отец ребёнка: Иванов Парамон Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Иванов Иван Парамонович

Отец ребёнка: Иванов Парамон Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1803

Сын: Иванов (рекрут С 1831) Василий Парамонович

Отец ребёнка: Иванов Парамон Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1805

Дочь: Наталья Парамоновна

Отец ребёнка: Иванов Парамон Михайлович

Отъяссы, Сосновский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
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