Иванова Евдокия
Место рождения
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1789
Отец ребёнка: Иванов Парамон Михайлович
Рождение ребёнка
1798
Отец ребёнка: Иванов Парамон Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Иванов (рекрут С 1831) Василий Парамонович
Отец ребёнка: Иванов Парамон Михайлович
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Наталья Парамоновна
Отец ребёнка: Иванов Парамон Михайлович
Смерть
Неизвестно