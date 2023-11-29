Иванов Федор Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИванов Федор Матвеевич

Иванов Федор Матвеевич

Место рождения

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Дата рождения

1802

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: Иванов Матвей Григорьев/Гаврилов

Мать: не указана

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Упоминание
Неизвестно
Перепись 1834 года
Рождение ребёнка
1825

Сын: Иванов Иван Федорович

Мать ребёнка: Иванова Авдотья

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1827

Сын: Иванов Алексей Федоровичи

Мать ребёнка: Иванова Авдотья

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1830

Сын: Иванов Зиновий Федорович

Мать ребёнка: Иванова Авдотья

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1832

Дочь: (Иванова) Катерина Федоровна

Мать ребёнка: Иванова Авдотья

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1833

Сын: Иванов Алексей Усыновленный

Мать ребёнка: Иванова Авдотья

Воткинск, город Воткинск, Удмуртская Республика

Мы используем куки для улучшения работы сайта.