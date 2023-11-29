Иванов Федор Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1802
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: Иванов Матвей Григорьев/Гаврилов
Мать: не указана
Упоминание
Неизвестно
Перепись 1834 года
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Иванова Авдотья
Рождение ребёнка
1827
Сын: Иванов Алексей Федоровичи
Мать ребёнка: Иванова Авдотья
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Иванова Авдотья
Рождение ребёнка
1832
Дочь: (Иванова) Катерина Федоровна
Мать ребёнка: Иванова Авдотья
Рождение ребёнка
1833
Сын: Иванов Алексей Усыновленный
Мать ребёнка: Иванова Авдотья