Ицко (Халявко) Анисья Тарасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИцко (Халявко) Анисья Тарасовна

Ицко (Халявко) Анисья Тарасовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

07.01.1906

Дата смерти

05.05.1976

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906

Отец: Халявко Тарас

Мать: Халявко Зинаида

Рождение ребёнка
1929

Сын: Ицко Михаил Петрович

Отец ребёнка: Ицко Петр Маркович

Рождение ребёнка
15.04.1932

Дочь: Цыбра Галина Петровна

Отец ребёнка: Ицко Петр Маркович

Рождение ребёнка
02.06.1945

Дочь: Кашпур Феодосия Петровна

Отец ребёнка: Ицко Петр Маркович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ицко Паша Петровна

Отец ребёнка: Ицко Петр Маркович

Смерть
05.05.1976
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close