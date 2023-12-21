Ицко (Халявко) Анисья Тарасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.01.1906
Дата смерти05.05.1976
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.01.1906
Отец: Халявко Тарас
Мать: Халявко Зинаида
Рождение ребёнка
1929
Сын: Ицко Михаил Петрович
Отец ребёнка: Ицко Петр Маркович
Рождение ребёнка
15.04.1932
Дочь: Цыбра Галина Петровна
Отец ребёнка: Ицко Петр Маркович
Рождение ребёнка
02.06.1945
Дочь: Кашпур Феодосия Петровна
Отец ребёнка: Ицко Петр Маркович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ицко Паша Петровна
Отец ребёнка: Ицко Петр Маркович
Смерть
05.05.1976