Бахвалов Михаил Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахвалов Михаил Михайлович

Бахвалов Михаил Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бахвалова Александра Михайловна

Мать ребёнка: Бахвалова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бахвалов Борис Михайлович

Мать ребёнка: Бахвалова Анна Михайловна

Рождение ребёнка
22.08.1911

Сын: Бахвалов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Бахвалова Анна Михайловна

Ожиганово, Солигаличский уезд, Костромская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.