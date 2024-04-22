Лезина Светлана Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лезина Светлана Васильевна

Место рождения

Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

05.07.1978

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.07.1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Старомышастовская, Динской муниципальный район, Краснодарский край
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