Мансуров Филипп Мартемьянович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.
Сын: Мансуров Самсон Филиппович
Мать ребёнка: Мансурова Параскевья Даниловна
Восприемник
29.08.1899 ст.
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 138 стр 168 восприемник у рожденного 19.08.1899 Ивана (Иоана) сына крестьянина Пермской губернии, Соликамского уезда, Юсвинской волости крестьянина Захара Мартемьян... Показать все
Смерть
Неизвестно