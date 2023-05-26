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Мансуров Филипп Мартемьянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.06.1899 ст.

Сын: Мансуров Самсон Филиппович

Мать ребёнка: Мансурова Параскевья Даниловна

Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
Восприемник
29.08.1899 ст.
Камень-на-Оби, Каменский муниципальный район, Алтайский край
ГААК фонд 144 опись 5 д 843 запись 138 стр 168 восприемник у рожденного 19.08.1899 Ивана (Иоана) сына крестьянина Пермской губернии, Соликамского уезда, Юсвинской волости крестьянина Захара Мартемьян... Показать все
Смерть
Неизвестно