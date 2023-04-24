Козлов Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения22.04.1779
Дата смерти11.02.1840
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1779
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1779 по 1813
Место жительства
С 1813
Смерть
11.02.1840