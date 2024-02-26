Кузьма Григорьев (Ич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма Григорьев (Ич)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1783

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Отец

Около 1758 г.р.

Мать

Около 1761 г.р.

Жена

Около 1782 г.р.

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783

Отец: Григорий Ануфриев (Ич)

Мать: Агафья Петрова (Вна)

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Алексей Кузьмин (Ич)

Мать ребёнка: Соломанида

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломанида

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1835
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