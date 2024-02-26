Кузьма Григорьев (Ич)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1783
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1783
Отец: Григорий Ануфриев (Ич)
Мать: Агафья Петрова (Вна)
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Алексей Кузьмин (Ич)
Мать ребёнка: Соломанида
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соломанида
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бойково, Калининский муниципальный район, Тверская область
вотчина Глебова, Воробьевой, Аничкова, Зыковой
Смерть
1835