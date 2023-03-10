Шухалина (Федукина) Агафья Сафронова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шухалина (Федукина) Агафья Сафронова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Федукин Сафрон Емельянов

Мать: не указана

Бракосочетание
27.01.1880

Муж: Шухалин Василий Сергеев

В метрической книге церкви Рождества Богородицы села Курдюм Саратовского уезда Саратовской губернии за 1880 год имеется актовая запись о бракосочетании 27 января Лейб гвардии Преображенского полка 16-... Показать все
Смерть
Неизвестно
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