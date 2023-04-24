Шнитникова-Гоби (Гоби) Лидия Христофоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шнитникова-Гоби (Гоби) Лидия Христофоровна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

06.12.1876

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1876

Отец: Гоби Христофор Яковлевич

Мать: Гоби Дарья Николаевна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
08.01.1899

Муж: Шнитников Вячеслав Николаевич

ц. приюте Сергиевского братства, Санкт-Петербург
Супруг(-а): Инна Христофоровна Шнитникова (Гоби)
Рождение ребёнка
1909

Дочь: Любовь Вячеславовна

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
21.10.1910

Сын: Шнитников Сергей Вячеславович

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
25.10.1913

Дочь: Вера Вячеславовна

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

г. Ташкент
Рождение ребёнка
1914

Сын: Шнитников Лев Вячеславович

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

Рождение ребёнка
30.12.1916

Дочь: Акпанбетова Дарья (Дора) Вячеславовна

Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич

г. Ташкент
Работа или профессия
Неизвестно
Революционерка, соратница Шверника
Смерть
1944
Москва, город федерального значения Москва
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