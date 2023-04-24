Шнитникова-Гоби (Гоби) Лидия Христофоровна
Место рождения
Дата рождения06.12.1876
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.12.1876
Отец: Гоби Христофор Яковлевич
Мать: Гоби Дарья Николаевна
Бракосочетание
08.01.1899
ц. приюте Сергиевского братства, Санкт-Петербург
Супруг(-а): Инна Христофоровна Шнитникова (Гоби)
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Любовь Вячеславовна
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
21.10.1910
Сын: Шнитников Сергей Вячеславович
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
г. Алма-Ата
Рождение ребёнка
25.10.1913
Дочь: Вера Вячеславовна
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
г. Ташкент
Рождение ребёнка
1914
Сын: Шнитников Лев Вячеславович
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
Рождение ребёнка
30.12.1916
Дочь: Акпанбетова Дарья (Дора) Вячеславовна
Отец ребёнка: Шнитников Вячеслав Николаевич
г. Ташкент
Работа или профессия
Неизвестно
Революционерка, соратница Шверника
Смерть
1944
Москва, город федерального значения Москва