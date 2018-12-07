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Джазовская Галина Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1942

Дата смерти

07.12.2018

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1941 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джазовский Николай Борисович

Рождение ребёнка
15.05.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Джазовский Николай Борисович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Джазовский Николай Борисович

Смерть
07.12.2018
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