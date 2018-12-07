Джазовская Галина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1942
Дата смерти07.12.2018
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джазовский Николай Борисович
Рождение ребёнка
15.05.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Джазовский Николай Борисович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.12.2018